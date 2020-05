Schlusslicht beim Gehalt: Immer mehr Kindergartenpädagogen wandern ab

Dass sich zukünftig etwas ändern muss, damit der Beruf attraktiver wird, fordert auch Regina Petrik von den Grünen. "Das grundsätzliche Problem ist, dass das Land die Gesetze macht und die Gemeinden diese umsetzen müssen. Es hat aber nicht jede Gemeinde die gleichen Möglichkeiten." Dadurch würde es zu ungleichen Rahmenbedingungen und Angeboten kommen, je nachdem, in welcher Gemeinde ein Kind aufwächst. "Chancengleichheit in der Bildung wird damit bereits im Kindergarten unmöglich gemacht", meint Petrik. Ziel sei eine gemeinsame Verwaltung der Kindergärten in Landeskompetenz mit gemeinsamer Personalabteilung. Die Personalauswahl sollte nach transparenten Kriterien und einem Punktesystem erfolgen und die Kindergartenleitungen in die Personalauswahl einbezogen werden.

Geht es nach den Grünen sollte auch die Gruppengröße von derzeit 25 auf 20 gesenkt werden. Dem kann Alexander Kerschbaum nur zustimmen: "Bei den Arbeitsbedingungen ist es nicht möglich, das umzusetzen, was man in der Ausbildung gelernt hat. Das erzeugt Frustration vom ersten Arbeitstag an."

Aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Michaela Resetar ( ÖVP) heißt es, dass etwaige Änderungen und Anpassungen erst umfassend geprüft werden müssen. So müsse beispielsweise genau analysiert werden, ob andere Bundesländer mehr Vorbereitungsstunden haben, die in das Gehalt miteinfließen. Erst wenn all diese Unterschiede genau auf dem Tisch liegen und geprüft seien, könne man Veränderungen vornehmen.