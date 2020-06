Schilfrock "Weil’s passt, wie die Faust aufs Aug"

"Mit unserer Musik wollen wir dem Publikum wahre Geschichten erzählen". betont Hirschmann. "Wir möchten anderen die Schönheit unserer Region näherbringen." Kritik bleibt dabei nicht ausgespart, denn "wenn jemand sagt, der Neusiedler See ist eine Dreckslockn, do geh i net eini und im gleichen Satz erzählt, wie cool das letzte Wellnesswochende mit Schlammpackungen war, finde ich das schon ziemlich grotesk", meint der Drummer.

"Wir wollen Dinge ansprechen, bei denen die Gesellschaft lieber wegschaut", meint Hirschmann. So sind Schilfgürtel auch fixer Bestandteil des Projekts "Pannonisch hoch 5", einer Künstlergemeinschaft, die dem sozialen Zweck dient.

Im letzten Jahr hatten sie einen Auftritt in der Pannonischen Tafel in Eisenstadt. "Es war einfach cool, wie wir es geschafft haben, fremdsprachige Flüchtlinge aus den unterschiedlichsten Ländern mit burgenländischem Mundartrock zum Tanzen zu bringen. Da ist ganz schön die Post abgegangen", sagt Hirschmann.

Wer sich den Mundartrock von Schilfgürtel anhören möchte, hat bislang nur bei ihren Live-Auftritten die Möglichkeit dazu. Das entspricht dem Grundtenor der Band: "Geht aufs Konzert und unterstützt die burgenländische Musikszene."Doch ganz ohne Album geht es dann doch nicht. "Wir arbeiten schon sehr lange daran und die größte Herausforderung liegt darin, dass wir alle Schritte in Eigenregie machen wollen. Michael ist hier mit Eifer dabei und macht seine Sache als Tonmeister echt sehr gut", sagt Hirschmann.

Zum Schluss noch eine Liebeserklärung an ihre Inspirationsquelle – den Neusiedler See: "Des Wossa is traumhoft, kannst relaxn wannst mogst. Bitte seits net neidisch, weil i wohn duat wo du Urlaub mochst."