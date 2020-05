Sanfter Übergang vom Kindergarten in Volksschule

In der Volksschule Trausdorf kann der Direktor auch einmal etwas von einer Schülerin lernen: Nachdem die Kinder der 3. Klasse Unterrichtsministerin Gabriele Heinisch-Hosek und Familienlandesrätin Verena Dunst (beide SPÖ) mit einem mehrsprachigen Lied willkommen geheißen haben, erwähnt Schulleiter Manfred Vlasits in seiner Ansprache nur deutsch, burgenlandkroatisch und ungarisch, woraufhin die kleine Victoria keck, aber nicht besserwisserisch hinzufügt: „und englisch“.

So selbstbewusste und entspannte Kinder sind auch ein Ziel des „sanften Schulstarts“, dessen Vorstellung die Ministerin Mittwochfrüh ins Burgenland geführt hat. Um den Übergang vom Kindergarten in die Volksschule so reibungslos wie möglich zu gestalten, arbeiten 35 Schulen und Kindergärten in ganz Österreich zusammen, fünf davon befinden sich im Burgenland, mehr als der Größe des Landes entspräche: neben Trausdorf noch Oberpullendorf, Markt Allhau, Güttenbach und Neuhaus am Klausenbach.

Wie schaut der „ Schulstart Neu“ konkret aus? Im letzten Kindergartenjahr erhalten die Kids regelmäßig Besuch von ihren künftigen Lehrern. Das dient nicht nur dem gegenseitigen Kennenlernen, sondern die Lehrer erfahren nicht zuletzt im Austausch mit den Kindergartenpädagogen auch, wo die Kinder Nachholbedarf haben. Voraussetzung ist das Einverständnis der Eltern, schließlich werden Daten der Kinder von einer Bildungseinrichtung an die andere weitergegeben.

Elfriede Lehner-Unger und Birgit Hosiner, die heuer die beiden ersten Klassen der zweisprachigen Volksschule Trausdorf unterrichten, sind von der Sinnhaftigkeit der Vernetzung überzeugt. Sie lassen aber auch durchblicken, dass viel diplomatisches Geschick nötig ist, um Eltern behutsam zu vermitteln, wenn Ausdrucksfähigkeit oder Motorik ihres Kindes ausbaufähig sind.

Heinisch-Hosek wünscht sich im kommenden Schuljahr mehr Standorte für den sanften Schulstart, ab Herbst 2016 soll er bundesweit praktiziert werden. Zusätzliches Geld brauche es dafür nicht, wenn nötig, würden Mittel umverteilt.