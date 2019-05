Rundfahrtschiffe in Brand: Feuerwehreinsatz in Mörbisch

Im Hafen von Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) am Neusiedler See ist am Montagnachmittag Feuer ausgebrochen. Nach Feuerwehrangaben stehen drei Ausflugsschiffe in Brand. Personen seien nicht in Gefahr.Acht Feuerwehren waren zu Löscharbeiten ausgerückt.

Laut Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland wurden die Einsatzkräfte gegen 13.40 Uhr alarmiert. Aus Sicherheitsgründen wurde auch ein Rettungsfahrzeug zum Brandort beordert.