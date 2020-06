Ruben Dimitri rocken die heimischen Bühnen

Wenn Ruben Dimitri die Bühne rocken, wollen sie das Publikum mit ihrer Musik mitreißen. Das scheint ihnen auch zu gelingen, denn erst vor wenigen Wochen – im Dezember 2014 – haben sie die Songchallenge des Landesjugendreferates für sich entschieden. Mit ihrer Debütsingle "Darkness", die ab sofort als Download erhältlich ist, konnten sie sich gegen 45 Konkurrenten durchsetzen.

Die Geschichte von Ruben Dimitri begann 2011. Ruben Gludovacz aus Kleinwarasdorf fing damals als Singer/Songwriter an, Musik zu machen. Ein Jahr später hat er sein Soloprojekt um Schlagzeuger Rainer Schumich aus Oslip erweitert. "Ich habe für einen Gig einen Drummer gesucht und auf gut Glück den Rainer auf Facebook angeschrieben. Er hat sofort zugesagt und wenige Tage später haben wir zusammen die Show gespielt", erzählt Gludovacz.

Im Laufe der Zeit wurde das Duo um die anderen Bandmitglieder – Bassist Alex Meller, Gitarrist Manfred Wechselauer und Keyboarder Martin Lang – erweitert. Der Name Ruben Dimitri – die Vornamen des Sängers – wurde beibehalten.

Mit ihrer Musik, in der Sänger Ruben Gludovacz auch Persönliches verarbeitet, stellten sich bald nach ihrer Gründung erste Erfolge ein. 2013 war Ruben Dimitri Siegerband des TV-Formates "Rock-The-Island-Contest". Neben kleineren Gigs folgten Auftritte am Donauinselfest, dem Picture On und dem Sziget-Festival. Bei der Planet Festival Tour, dem größten Bandwettbewerb Österreichs, erreichten sie 2014 den zweiten Platz.

Angebote für einen Plattenvertrag blieben nach den Erfolgen nicht aus. "Unterschrieben haben wir keinen. Aber wir arbeiten seit Kurzem mit dem Label Sims-O-Records zusammen."

Wer Ruben Dimitri auch live sehen möchte, hat etwa am 6. März im Bergwerk Neusiedl Gelegenheit dazu. Alle Informationen zur Band gibt es auf rubendimitri.com