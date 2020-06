Revival der Landestankstellen

Im April des Vorjahres haben die fünf Landestankstellen in Parndorf, Eisenstadt, Mattersburg, Oberwart und Güssing nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofes (OGH) wegen unlauteren Wettbewerbs schließen müssen. Demnächst könnten sie – mit privaten Pächtern – wieder ihre Tore bzw. Zapfsäulen öffnen. „Möglichst bald. Ich hoffe schon in den nächsten Wochen“, gibt sich Johann Godowitsch, Vorstand der Abteilung Straßen-, Maschinen- und Hochbau im Amt der Landesregierung, zuversichtlich. Das gilt allerdings nur für die bisherigen Tankstellen-Standorte in Parndorf, Eisenstadt und Güssing.

Da sich die Landestankstellen in Mattersburg und Oberwart auf dem Betriebsgelände der Straßenmeistereien befinden, sei die Lage dort „komplexer“, meint Godowitsch, hier müsse man noch Haftungsprobleme abklären. Ein „endgültiges Nein“ sei das nicht. „Wir wollen schon in jedem Bezirk eine Tankstelle“, betont der oberste Straßenbauer des Landes.