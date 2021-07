Rechnungshof rät zur Hallenbad-Schließung

"Ich gehe davon aus, dass die Gemeindefinanzen konsolidiert sind", sagte Thomas Halbritter dem KURIER am 9. Mai. Seit gestern muss es nicht nur der Bürgermeisterkandidat der ÖVP Neusiedl am See besser wissen. Der erste Gemeinde-Prüfbericht des Landesrechnungshofs (LRH) widmet sich auf rekordverdächtigen 268 Seiten der wirtschaftlichen Lage der zweitgrößten Stadt des Landes, die 2013 in akute Finanznot geriet, einen Sanierungskurs einschlagen musste und seither unter Beobachtung der Gemeindeaufsicht steht. 2017 – so hatte es geheißen – sollte die 9000-Einwohner-Stadt (inklusive Zweitwohnsitzer, Anm.) wieder in ruhigere Gewässer kommen.

Gelungen? " Neusiedl steht am Anfang eines Weges, nicht am Ende", lautet der trockene Kommentar von LRH-Direktor Andreas Mihalits.