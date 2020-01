Raubüberfall auf Eisenstädter Juwelier: Prozess startet

Wie der KURIER berichtete, wurden die mutmaßlichen Täter, die der internationalen Verbrecherbande „Pink Panther“ vom Balkan angehören sollen, nach einem weiteren Coup im deutschen Recklinghausen gefasst. Die Beschuldigten wurden im Juni 2017 nach dem Überfall in Deutschland festgenommen und dort rechtskräftig verurteilt.

Weil sie einen Großteil ihrer Haftstrafe in Deutschland verbüßt haben, werden die vier Beschuldigten nun nach Österreich ausgeliefert, um ihnen hier den Prozess wegen des Überfalls auf den Eisenstädter Juwelier zu machen.

Am Dienstag werden in Eisenstadt die Beschuldigten vernommen, am Mittwoch sind die Zeugen geladen. Den Beschuldigten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Der Überfall im März 2017 auf den Juwelier Hohensteiner war bereits der dritte. Bei einem Überfall 2005 wurde ein Angestellter angeschossen, der junge Mann starb später.