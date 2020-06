Rätsel um Golser Millionenerbe gelöst

Das Rätsel um die Millionenerbschaft der Gemeinde Gols scheint gelöst zu sein: Nicht – wie vorerst vermutet – die Warmherzigkeit und Gastfreundschaft einer Golser Familie während ihrer Flucht aus der ehemaligen Tschechoslowakei, sondern einzig und allein der Golser Wein dürfte es dem verstorbenen Brüderpaar angetan haben.

Weinbauer Georg Allacher brachte am Freitag Licht ins Dunkel. Er habe Georg Jetel, der als Arzt in Schweden gelebt und gearbeitet hatte, bei einer Ordinationseröffnung in Wien kennengelernt. „Das war vor cirka 15 Jahren“, erinnert sich Allacher. Jetel war begeistert von den Weinen und besuchte die Familie von da an mehrere Male im Jahr. Manchmal in Begleitung seines in Wien lebenden Bruders Radim, „oft hat er auch Prominente mitgebracht, wie die Frau Klestil“, sagt der 70-jährige Weinbauer.