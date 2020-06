Radweg als Schildbürgerstreich

Nach dem Motto „Schau’n Sie sich diesen Schildbürgerstreich an“ lud ein Radfahrer den KURIER zum Lokalaugenschein zum Rosalia-Radwanderweg B 32 zwischen Pöttsching und Bad Sauerbrunn. Schön beschildert ist er ja, aber mehr als drei Kilometer der Verbindung zwischen den beiden Gemeinden sind kein Radweg, sondern eine Schotterpiste, die dann in einen schmalen, mit Gras bewachsenen Wanderweg übergeht.

„Da können sie bestenfalls mit dem Mountainbike fahren“, meint der Hobbysportler. Wie bestellt kommen zwei Radler mit Rennrädern vorbei, zögern kurz beim Schild, das sie zum geschotterten Weg leitet, und fahren dann die Ausweichroute über die Landesstraße. „Das ist eine Strecke, wo die Autofahrer ziemlich Gas geben. Und es ist nicht einmal ein Warnschild da, dass Radfahrer queren“, ärgert sich der Betroffene aus eigener Erfahrung, „das Burgenland rühmt sich Radwegeland Nummer eins zu sein, aber das hier ist Stückwerk.“

Im September des Vorjahres wurde dieser Radweg offiziell mit Landesräten, Bürgermeistern und sogar geistlichem Segen durch zwei Pfarrer eröffnet. Damals war das Teilstück zwischen Pöttsching und Bad Sauerbrunn gerade in Ansätzen fertig. Jetzt, sieben Monate später, fehlen immer noch gut drei Kilometer der insgesamt 4,4 Kilometer langen Verbindungsstrecke.

„Es ist so wie überall, es hängt am lieben Geld“, sagt Pöttschings Bürgermeister Herbert Gelbmann. Dieses Teilstück muss von Gemeinden und Land finanziert werden. Das sei nicht so einfach, betont Gelbmann, „es geht um keinen kleinen Betrag, sondern in Summe um 450.000 Euro.“ Aber man sei „sehr interessiert daran“, das fehlende Stück auszubauen, betont der Ortschef: „Ich hoffe doch stark, dass das heuer noch fertig wird.“