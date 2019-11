Prozess: Hochschwangere soll Männner betäubt und ausgeraubt haben

Rund eine Viertelmillion Euro

Als die Opfer dann in einen tiefen Schlaf verfallen seien, soll die Beschuldigte gemeinsam mit Komplizen das Haus der Bewohner ausgeräumt haben.

Eines ihrer späteren Opfer soll die damals Hochschwangere in der Ortschaft getroffen haben. Dann soll die damals 19-Jährige den 83-Jährigen nach Hause begleitet haben. Dort soll sie ihm die Medikamente in ein Getränk gegeben haben. Knapp 220.000 Euro sollen die Bandenmitglieder im ersten Fall erbeutet haben.

Wenig später soll die junge Frau bei einem zweiten Mann im Bezirk Mattersburg an dessen Tür geläutet haben. Auch er bat die junge Frau in sein Haus, gab ihr zu trinken. Sie soll ihm ebenfalls stark sedierende Medikamente verabreicht haben.