Politstreit ums kleine Schlössl in Donnerskirchen

Hat er oder hat er nicht – auf seinen Vorteil geschielt? Diese Frage muss sich VP-Landesrat Andreas Liegenfeld von den Freiheitlichen gefallen lassen. Es geht dabei um den 2013 gegründeten Verein Genuss Burgenland respektive um die Genossenschaft Martinsschlössl in Donnerskirchen, wo der Verein – unter Pacht – untergebracht werden soll. Die Kosten des Projekts liegen bei einer Million Euro.

Unter den 50 Genossenschaftern soll – so die FPÖ – auch die Familie Liegenfeld mit "mindestens einem Drittel" beteiligt sein.

"Ich sage klipp und klar: die Familie Liegenfeld, weder meine Frau, mein Sohn noch ich haben Anteile an der Genossenschaft", erklärt Landesrat Andreas Liegenfeld gegenüber dem KURIER. Dass die FPÖ – auch der Donnerskirchner SPÖ-Gemeinderat Ludwig Fingerhut vermutet in dieser Sache "Ungereimtheiten" – zu solchen Anschuldigungen kommt, wundert den Landesrat. Aber: "In der Politik hat man nicht nur Freunde."