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Sozialpolitik

Kritik an Pflegeheim-Abrechnung: Jetzt reagiert die Betreiberin

Das Pflegeheim Rudersdorf weist Vorwürfe des Landes Burgenland zu Abrechnungen externer Pflegekräfte zurück.
27.05.2026, 11:45

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Die Hände einer älteren Person halten einen Haltegriff.

Das Pflegeheim Rudersdorf im Bezirk Jennersdorf hat am Mittwoch Vorwürfe des Landes Burgenland zu den Abrechnungen externer Pflegekräfte zurückgewiesen. In einem Statement gegenüber der APA hieß es aus dem Umfeld von Betreiberin Petra Wagner, man sehe der angekündigten Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt „ruhig“ entgegen.

Das Land Burgenland hatte vergangene Woche eine Prüfung durch die zuständige Fachabteilung bekannt gemacht. Laut Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) seien dabei „erhebliche Unstimmigkeiten bei den monatlichen Abrechnungen“ festgestellt worden. Zudem äußerte Schneemann den Verdacht bewusster Falschangaben bei Personalkosten.

So rechtfertigt sich das Heim

Der vom Land kritisierte Abrechnungsmodus für externe Pflegekräfte sei jedoch über Jahre hinweg Praxis gewesen, hieß es seitens des Pflegeheims. Dies sei „in direkter Abstimmung mit der zuständigen Fachabteilung des Landes Burgenland“ erfolgt.

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Da die gesetzlichen Regelungen für externe Pflegekräfte „unklar formuliert“ seien, sei die konkrete Vorgehensweise gemeinsam mit der Behörde entwickelt und über Jahre akzeptiert worden, wurde erklärt.

Die angekündigte Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft werde seitens der Betreiberin, einer früheren FPÖ-Mandatarin, gelassen gesehen.

Jennersdorf Eisenstadt Burgenland
Agenturen, PEKO  | 

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