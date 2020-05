Pensionist klagt Gewinn mit Erfolg ein

Janeschitz hat eine Rechtsschutzversicherung, und diese erklärte sich sogar bereit, im Fall einer Klage die Kosten bis zur zweiten Instanz zu übernehmen. "Ich bin kein Geldschinder", sagt der Pensionist, "aber dieser ausländische Versand will den Leuten auf primitive Art mit einem lappigen Prospekt Geld aus der Tasche ziehen. Denen soll das Handwerk gelegt

werden."



Anwalt Beneder habe "ganze Arbeit geleistet". Er klagte beim Versand Die schlanke Silhouette in Las Palmas, Spanien, den Gewinn ein, und das Landesgericht Eisenstadt sprach dem Gewinner in erster Instanz tatsächlich die 21.700 Euro zu.



Bei den Gewinnunterlagen, die Herr Janeschitz zugeschickt bekommen hatte, befand sich auch ein "Ziehungsprotokoll". Es bescheinigte die Anwesenheit eines Jurors, einer Kundenbetreuerin und je eines Herrn der Buchhaltung und der Direktion bei der Ziehung des Loses mit der Nummer 535.281. Genau dieses Los fiel auf Herrn Franz Janeschitz aus Jennersdorf. Dadurch "ist klar ersichtlich, dass eine rechtliche Bindung der beklagten Partei stattgefunden hat" (aus dem Urteil). Die "reißerische Ankündigung: Herzlichen Glückwunsch!" ergab laut Richterin Susanna Hitzel für den Kläger eindeutig den Eindruck, dass die Ziehung bereits stattgefunden und er bereits gewonnen hat. Er musste nichts weiter tun, als seinen Gewinn anzufordern und auf die Auszahlung zu warten.



Janeschitz bezweifelt, dass beim Versand in Spanien etwas einzutreiben sein wird. Und zunächst wird Die schlanke Silhouette wohl in Berufung gehen. Aber der Pensionist wollte zumindest ein Zeichen setzen.