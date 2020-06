Pannenfahrer befreite dreijähriges Mädchen

Ein unachtsamer Moment und schon war das Malheur auf dem Parkplatz vor einem Eisenstädter Möbelhaus passiert: Auto eingeparkt, Schlüssel in die Handtasche, die Tasche am Fahrersitz abgestellt, Tür zu und rund ums Auto, um die kleine Liliana aus ihrem Kindersitz zu holen. Das dreijährige Töchterchen schaute schon erwartungsvoll auf die Mama – doch die stand vor verschlossener Autotür. Weil ein Unglück selten allein kommt, war auch noch der Handy-Akku leer, also musste die schon leicht nervöse Mama eine Verkäuferin im Einrichtungshaus um Hilfe bitten, gab dem ÖAMTC aber in der Hektik einen falschen Standort an.

Buchstäblich erst über Umwege kam Pannenfahrer Christoph Grötschl ans Ziel und hatte das Auto nach wenigen Minuten geöffnet. Mit Luftkissen und einem vor Ort selbst gebastelten Werkzeug aus Draht gelangte der „Gelbe Engel“ an Handtasche und Autoschlüssel. Liliana war ganz cool geblieben, die Mama konnte tief durchatmen.