ORF-Star Gaby Schwarz führt ÖVP-Liste für Nationalrat an

Die ÖVP Burgenland hat Mittwochvormittag ihre Landesliste für die Nationalratswahl am 15. Oktober beschlossen. Spitzenkandidatin für den Urnengang wird ORF-Urgestein Gaby Schwarz. Die 54-jährige Eisenstädterin wird zudem auf Platz vier der Bundesliste gereiht, sagte Parteichef Thomas Steiner bei der Präsentation im schwarzen Parteihaus in Eisenstadt und damit "fix" in den Nationalrat einziehen, wie er auf KURIER-Nachfrage anmerkte. Die Top-Platzierung der im Burgenland bestens bekannten Medien-Expertin sei auch ein Zeichen der Wertschätzung, die ÖVP-Bundesparteichef Sebastian Kurz Burgenlands Volkspartei entgegenbringe, so Steiner.

Schwarz, die den ORF nach 37 Jahren in verschiedenen Funktionen verlassen hat (zuletzt war sie Programmchefin des Senders), freut sich auf die "spannende" Herausforderung. Sie sei schon vor Monaten von Steiner gefragt worden und habe sich das "sehr gut überlegt", denn sie habe sich im ORF sehr wohl gefühlt und verlasse das Unternehmen mit "so vielen lachenden und weinenden Augen, wie ich gar nicht habe". Mit Generaldirektor Alexander Wrabetz sei die einvernehmliche Kündigung per 12. August vereinbart worden. "Ich habe kein Rückkehrrecht, das ist ein Schlussstrich", sagt Schwarz.

Hinter Schwarz kandidiert Niki Berlakovich auf Platz zwei der Landesliste. Der 56-jährige Ex-Landwirtschaftsminister ist derzeit der einzige Nationalrat aus den Reihen der ÖVP-Burgenland. Berlakovich hat intakte Chancen, weiter im Hohen Haus zu bleiben, denn Schwarz werde das Bundesmandat annehmen, wodurch ein allfälliges Landesmandat an den Mittelburgenländer gehen würde, der zudem im Regionalwahlkreis Süd an erster Stelle steht. Im besten Fall rechnet die ÖVP Burgenland künftig mit drei schwarzen Nationalräten aus dem Burgenland. Die besten Chancen für das dritte Ticket haben Andrea Fraunschiel, Patrik Fazekas und Christoph Zarits.

Parteichef Steiner konnte zwei weitere Plätze auf der Landesliste vergeben, auch sie sind mit Frauen besetzt: Auf Platz sieben kandidiert die amtierende Miss Burgenland Margot Pölz. Die 22-jährige Jungbäuerin aus Lackendorf war ebenso wie die Weinkönigin Anna Reichhardt (22) aus Donnerskirchen schon bisher für die Junge Volkspartei aktiv.