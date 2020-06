Österreich-Tour für Halbwaisen

Ich bin schon sehr aufgeregt", verrät Harald Kaufmann. Es ist Sonntagvormittag kurz vor zehn Uhr. In wenigen Minuten beginnt seine Reise quer durch Österreich – vom burgenländischen Rust in seine Heimat Vorarlberg. 1200 Kilometer will er in 51 Tagen bewältigen.

Was nach einem Extremsportler klingt, hat einen tragischen Hintergrund. Im Herbst des Vorjahres kam seine Schwägerin bei einem Autounfall ums Leben. Zurückgeblieben sind Kaufmanns Bruder Andreas und dessen vier Kinder. Zum Verlust der Mutter kommen finanzielle Sorgen dazu. Daher hat sich Harald Kaufmann entschlossen, durch Österreich zu wandern, um Geld zu sammeln ( der KURIER berichtete).