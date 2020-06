Oberschützen: Interesse an Pflegeheim

Nachdem einem Pflegeheim am Standort Hotel GIP in Großpetersdorf vor Kurzem via Volksabstimmung die Absage erteilt wurde, bringt sich nun die Gemeinde Oberschützen ins Spiel.

"Wir sind sofort bereit, wir würden das Projekt sehr gerne realisieren", stellt VP-Bürgermeister Günter Toth im KURIER-Gespräch klar. Mit "Wir" sind alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen ( ÖVP, SPÖ, FPÖ) gemeint. Der Bedarf sei in Oberschützen auf jeden Fall gegeben, auch die Bevölkerung habe Interesse an der Umsetzung, betont Toth.

"Wir wollen schon seit einigen Jahren ein Pflegeheim und haben uns etwa zeitgleich mit Großpetersdorf darum bemüht", erklärt der Ortschef. "Der Pflegebereich wird in Zukunft ein zentrales Thema werden."

Die Option auf ein Grundstück gebe es, mit dem Land und einem Betreiber könne man jederzeit in Verhandlungen treten, meint Toth, der jedoch nicht mit einer schnellen Entscheidung rechnet.