Jugendliche „Zeltschlitzer“ auf Diebestour

Abgesehen von der Diebesbande verlief das Nova Rock nach Einschätzung von Takács „erstaunlich ruhig, wenn man bedenkt, welche Massen sich hier bewegen“. Eine Meinung, die Security-Chef Herbert Wagner teilt: „Drei Tage Sonnenschein, alles sehr entspannt.“ Fad wurde es seinem Team von 500 Leuten dennoch nicht, aber es gab „keine besonderen Vorkommnisse“.

Beim Roten Kreuz war in den vier Stationen am Gelände zwar „pausenlos Betrieb“, schildert Einsatzleiter Thomas Horvath, trotzdem lief „alles sehr friedlich“. Bis Sonntagabend wurden 2950 Patienten versorgt, zumeist mit Sonnenbränden, Knöchelverletzungen, etc. 108 wurden zur Abklärung ins Spital Kittsee gebracht, konnten aber alle wieder zum Nova Rock zurück.