180.000 Rockfans machten aus Pannonia Fields riesige Müllhalde

180.000 Musikfans – so viele wie nie zuvor – feierten von Donnerstag bis Sonntag in Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See. Nach ihrer Abreise hinterließen die Rockfans wie jedes Jahr ein „Schlachtfeld“. Hunderte Zelte, Bänke, Kühlschränke und Tonnen von Müll machten die Pannonia Fields am Montag zu einem Eldorado für illegale Müllsammler. In Scharen waren sie am Montag aus Ungarn und der Slowakei angereist, um nach wertvollen Überresten zu suchen. Das Müllsammeln sei zwar verboten, werde aber nicht kontrolliert, sagt ein Polizist im KURIER Gespräch.