Niessl befürchtet Chaos bei vorzeitigem A4-Ausbau

Schon lange wird über den Ausbau der Ostautobahn diskutiert. Erst am Dienstag haben Vertreter der ÖVP an den aktuellen Ausbauplänen scharfe Kritik geübt. Statt erst 2018 solle die Errichtung einer dritten Spur auf dem Teilstück Fischamend bis Neusiedl so schnell wie möglich – am besten sofort – erfolgen ( der KURIER berichtete).

Ganz und gar nicht verstehen kann dies LH Hans Niessl ( SPÖ). "Gemeinsam mit LH Pröll und der damaligen Infrastrukturministerin Bures ist der Durchbruch zum Ausbau der A4 gelungen. 350 Millionen Euro werden investiert", erklärt Niessl.

Um ein Verkehrschaos zu vermeiden, erfolgt der Ausbau in vier Teilschritten: In einem ersten Schritt wurden Sicherheits-Sofortmaßnahmen, wie mehr Leitschienen und Reflektoren, umgesetzt. Derzeit wird an der dritten Spur zwischen Flughafen und Fischamend gearbeitet. Ab 2015 folgt die Generalsanierung der Strecke Neusiedl bis zur Staatsgrenze und ab 2018 bekommt die Strecke Fischamend bis Neusiedl eine dritte Spur.