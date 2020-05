Bande verkaufte Drogen um 1,8 Millionen Euro

Bilanz über umfangreiche Ermittlungen gegen eine Drogenbande hat die Polizei am Donnerstag in Neusiedl am See gezogen. Fahnder des Bezirkspolizeikommandos hatten die Dealer seit Sommer 2014 im Visier. Insgesamt 26 Personen handelten laut Polizeiangaben mit Suchtgift im Schwarzmarktwert von 1,8 Millionen Euro. 18 kamen in U-Haft, die Haupttäter landeten für mehrere Jahre im Gefängnis.

Die Dealer im Alter von 18 bis 51 Jahre sind aus Österreich, Deutschland, Polen, Italien, Großbritannien und Rumänien. "Die waren schon im höheren Bereich angesiedelt", so der Bezirkspolizeikommandant von Neusiedl, Rainer Bierbaumer. Auch 20 Abnehmer wurde bei den zuständigen Staatsanwaltschaften angezeigt.

Ermittler wiesen der Bande den Verkauf von etwa 37 Kilogramm Speed und 78.000 Ecstasy-Tabletten sowie von 2,2 Kilogramm MDMA nach. Auch rund 30 Kilo Cannabisblüten, 1.250 LSD-Trips sowie 120 Gramm Kokain und 30 Gramm Crystal Meth wurden in Ostösterreich weiterverkauft.