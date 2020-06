Mutter Teresa des Burgenlandes

Im Februar hatte sie die Mädchen bei sich aufgenommen. Die Mutter war an Krebs gestorben, der Vater damals ebenfalls schwer krank. Mittlerweile ist auch er gestorben.

Für Roschek war es klar, dass sie sich um die Waisen kümmert. Doch das Gesetz macht bei Schicksalsschlägen keine Ausnahme. Damit die Schwestern in Österreich bleiben können, sollte die Älteste, Maria Yoana (damals 17), die Vormundschaft über ihre Schwestern Elena (13) und Georgina Miruna (7) übernehmen. Dafür sieht das Gesetz vor, dass sie nach vier Monaten Aufenthalt in Österreich ein Nettoeinkommen von 1500 Euro oder ein Sparbuch in der Höhe von 20.000 Euro vorweisen kann.

Was unmöglich erschien, wurde durch das Engagement von Roschek möglich. Gemeinsam mit dem Elternverein der Volksschule Eisenstadt wurde eine Spendenaktion initiiert, die mit Ex-Staatsoperndirektor Ian Holender prominente Unterstützung fand.

Durch eine Welle der Hilfsbereitschaft gelang es, den notwendigen Geldbetrag zu sammeln. Die Mädchen durften bei Andrea Roschek wohnen bleiben. Bis im Oktober wieder Probleme auftraten – dieses Mal von rumänischer Seite. Laut Roschek verlangt nun die rumänische Kinderschutzstelle 12.000 Euro, damit Maria die Obsorge bekommt. Außerdem solle sie mit ihren Schwestern nach Rumänien ziehen. Erst dann wolle man entscheiden, teilte die rumänische Kinderschutzstelle mit.

Doch so leicht will Roschek nicht aufgeben. Sie hat die rumänische Botschaft in Österreich eingeschaltet. Auch Ioan Holender hat versucht, zwischen den rumänischen Behörden zu vermitteln – bisher ohne Erfolg. Roschek hat auf eine Lösung noch vor Weihnachten gehofft – vergeblich. "Eine Entscheidung steht noch aus. Aber ich gebe nicht auf, ich kämpfe weiter."