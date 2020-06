"Mutproben" mit tödlichem Risiko

Damit den Schülern klar wird, dass sie bei solchen Mutproben nicht gewinnen, sondern nur verlieren können, haben ÖBB gemeinsam mit der Schulleitung von HAK/HAS zum Sicherheitsdialog geladen. Vor allem mittels recht plakativen Kurzfilmen soll den Jugendlichen klar gemacht werden, was durch solchen Leichtsinn passieren kann. "Man muss sich nur vor Augen halten, dass ein Zug mit 100 km/h einen Bremsweg von 1000 Metern hat, ein Auto rund 90 Meter", schildert Haas. Unterschätzt wird auch die Gefahr durch Strom: "Zu Hause in der Steckdose sind es 230 Volt, beim Zug 15.000 Volt. Man sieht Strom nicht, hört und riecht ihn nicht. Wenn man ihn spürt, ist es meist schon zu spät." Erst vergangenen Dezember ist ein 22-jähriger Student in Wien auf einen Waggon geklettert, in den Stromkreis geraten und an seinen schweren Verletzungen gestorben.