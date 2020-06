Museumsbahn: Signal steht weiter auf Stop

"Bei uns würden sie ja nur herumstehen", sagt Schuller, der gleichzeitig betont, "von uns aus gesehen bedeutet das nicht das Ende der Museumsbahn. Vielleicht ist die Wintersaison noch zu retten". 5000 Personen wurden im vergangen Jahr befördert.

Am Tag der Österreichischen Regionalbahnen – am 16. September – engagiert man sich für einen Sonderzug auf der eingestellten Bahnstrecke Oberwart– Friedberg. "Der nostalgische Zug soll ab Wien geführt werden und zwischen Oberwart– Friedberg mehrmals hin und her pendeln", schwebt Schüller dabei vor.