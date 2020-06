Mörbisch: Neuer Name, alte Schulden

Als Bürgermeister und Gemeindevorstand ist Vargyas bereits ausgeschieden. Bis zur Gemeinderatswahl im Oktober 2012 wird er aber weiterhin Mitglied im Gemeinderat bleiben. "Damit ich noch für Infos zur Verfügung stehen kann. In zehn Jahren habe ich mir großes Wissen angeeignet", sagt Vargyas. Danach will er der Politik den Rücken kehren. Bei der Gemeinderatssitzung am Freitag wird sein Nachfolger Jürgen Marx zum neuen SP-Bürgermeister gewählt.