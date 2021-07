Mit dem Fallschirm auf die Piste

Aus etwa 1000 Metern Höhe wird gesprungen, dann müssen die Athleten so nah wie möglich an einem zwei Zentimeter großen Zielpunkt landen. "Jede Abweichung vom sogenannten Dead Center wird gemessen", sagt Wochner-Reithmayr.

Beim Skifahren werden dann pro Sekunde Rückstand auf den Erstplatzierten, drei weitere Zentimeter addiert. Derjenige der am Ende die wenigsten Zentimeter entfernt ist, ist der Sieger. Sieben Nationen und 14 Teams nahmen am Wettkampf in Oberösterreich teil. Wochner-Reithmayr reichte für einen dritten Platz im Teambewerb. "Dieser Erfolg hat einen besonderen Stellenwert für mich. Auch wenn es im Burgenland ein Exoten-Sport ist, konnte ich eine Medaille ins Flachland bringen", sagt der Sportler.