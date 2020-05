Lutzmannsburg: Privatisierung nicht vom Tisch

Jetzt ist die Zeit zu investieren und zu modernisieren, aber langfristig gesehen bleibt der Privatisierungsauftrag bestehen", stellte Landes-Vize Franz Steindl klar. Am Mittwoch wurden die Erweiterungs- und Attraktivierungsmaßnahmen für das Resort Lutzmannsburg-Frankenau (Sonnentherme und Hotel Sonnenpark) präsentiert. Die angestrebte Privatisierung ist gescheitert - der KURIER hat berichtet -, nun legt die WiBAG als Eigentümer mit 22,34 Millionen Euro selbst Hand an.



Die Frage, warum man nicht bereits früher diesen Entschluss gefasst habe, beantwortet WiBAG-Vorstand Peter Schmitl: "Man kann nicht gleichzeitig investieren und privatisieren." Das Projekt an sich sei kein schlechtes gewesen, aber die Investorengruppe hätte nicht die gewünschten Sicherheiten aufbringen können. Der nächste Versuch stehe noch in den Sternen, aber in den kommenden drei, vier Jahren werde sich nichts abspielen.