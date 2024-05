Österreichischer Investor übernimmt Thermenhotel im Südburgenland

Die Badura Immobilien GmbH vermittelte das Resort an einen österreichischen Investor . Es gibt Pläne für betreutes Wohnen , das bis zu 100 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen soll.

Mit dem schlussendlichen Eigentümerwechsel äußert sich Wilhelm Loderer, Immobilienexperte bei Badura Immobilien, optimistisch über die Zukunft des Thermenhotels: "Das Konzept für betreutes Wohnen repräsentiert das stimmigste und schlüssigste der letzten Jahre. Alle Beteiligten sind zuversichtlich, das LifeResort trotz seiner turbulenten Vergangenheit in eine tolle Zukunft zu führen. Der neue Käufer genießt bereits umfassende Unterstützung in der Gemeinde und gesamten Region. Es ist ein wahrhaftiges Happy End, von dem alle profitieren – das ist auch unser Anliegen."

Bereits 2010 wurde das Hotel umfangreichen Umbauarbeiten in Millionenhöhe unterzogen. Sämtliche Voraussetzungen für betreutes Wohnen wurden geschaffen. Damals scheiterte das Modell im letzten Moment an wirtschaftlichen Gegebenheiten.

Das "LifeResort" in Henndorf wird durch eine umfassende Investition von zehn Millionen Euro in eine hochmoderne Einrichtung für betreutes Wohnen umgewandelt. "Diese zukunftsweisende Entscheidung des Käufers passt ideal zu den Bedürfnissen der Region und reagiert auf die steigende Nachfrage nach altersgerechten Wohnlösungen", so Wilhelm Loderer, Immobilienexperte bei Badura Immobilien, der die Immobilie an den neuen Käufer vermittelte.

Betreutes Wohnen kombiniert selbstständiges Wohnen in barrierefreien Appartements mit Zugang zu Betreuungs- und Verpflegungsdiensten, die individuell an die Bedürfnisse der Bewohner angepasst werden können. Die Wohnform ermöglicht es älteren Menschen, so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben. Durch diese Investition sollen bis zu 100 neue Arbeitsplätze in der Region entstehen. "Der soziale und gesellschaftliche Nutzen dieses Projekts ist enorm. Es steigert die Lebensqualität der Menschen in der Region, stärkt die lokale Wirtschaft und trägt zur Schaffung einer inklusiven Gemeinschaft bei", freut sich Loderer.