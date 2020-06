Late Night Shopping: Die Fetzen fliegen

Vor einigen Monaten wurde das McArthur­Glen Designer Outlet in Parndorf um 25 Shops erweitert. Hier findet man nun auch ein Hugo Boss Geschäft. Für viele eine Freude. Für andere, wie Josef Thurner, Besitzer eines exquisiten Modegeschäfts in Eisenstadt eher ein Jammer: "Ich kann nicht leugnen, dass ich durch den Shop in Parndorf, Einbußen verzeichnen muss. Die Laufkundschaft geht mir ab." Die Kunden würden preisbewusster einkaufen, vermutet Thurner. "Wahrscheinlich hängt das auch mit der Wirtschaftskrise zusammen."

Für den Manager des Outlet Centers, Mario Schwann, "ist das Geschäftslokal von Hugo Boss ein großer Gewinn". Nächste Woche werden wieder haufenweise Textilien über die Verkaufstische fliegen. Gelegenheit zum Late Night Shopping mal zwei gibt es diesmal: Am 23. August laden sowohl das McArthurGlen Designer Outlet als auch das Villaggio Fashion Outlet Schnäppchenjäger bis 23 Uhr ein. Beide Outlet Center locken mit Preisermäßigungen bis zu 80 Prozent. Zur größten Shoppingparty des Jahres im Designer Outlet halten 170 Geschäfte ihre Pforten länger offen. Als Gast und für die Prêt-à-porter Fashion Show hat sich Topmodel Sara Nuru angesagt. Bei der VIP-Charity Fashion Show unterstützen Prominente und Models die Rote Nasen Clowndoctors International.

An die 40 Shops erwarten im Villaggio Fashion Outlet die Einkaufswilligen. Unter die Shopping-Gäste mischt sich auch Conchita Wurst, die um 21.30 Uhr ein Konzert gibt. Am Abend wird eine Vespa verlost.