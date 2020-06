Landeschef Niessl in Unfall verwickelt

Der Dienstwagen von Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl ( SPÖ) ist am Donnerstag in Ungarn in einen Unfall verwickelt worden. Der Landeshauptmann befand sich auf dem Weg aus dem Seewinkel ins Südburgenland. Als sein Chauffeur nahe Köszeg einen ungarischen Pkw überholte, sei dieser offenbar in Spurrillen und infolgedessen nach links geraten. Beide Autos touchierten seitlich, es gab jedoch keine Verletzten.

Um von Frauenkirchen zu einer Fahrzeugsegnung nach Königsdorf im Bezirk Jennersdorf zu gelangen, hatte man sich für die kürzere Strecke entschieden, die über Ungarn führt. Die ungarische Polizei, die den Unfall protokollierte, soll ein Verschulden der jungen ungarischen Lenkerin festgestellt haben. An beiden Pkw entstand Sachschaden, beide blieben aber fahrtauglich. Bis zur Reparatur braucht Niessl nun einen Ersatzwagen.