Kunstwerke in, um und am Haus

Nach dem geselligen Leben in Guatemala-Stadt war die Rückkehr ins "konservative" Eisenstadt keine leichte: "Wir haben beschlossen, wir brauchen was Buntes, was Spannendes". Und so wurde das Haus ihrer Großtante, in das die beiden eingezogen sind, zum Kunstprojekt. Der in Eisenstadt lebende Künstler Willi Ploderer leistete dazu genauso einen Beitrag wie Simon Roth, der ein Tätowierstudio betreibt, oder der junge türkische Graffiti-Künstler Till Ayasse.

Demattio und Gonzalez sind auch selbst künstlerisch tätig: Sie hat sich mit Kunsthandwerk selbstständig gemacht und gestaltet aus alten Büchern fantasievolle Taschen, eBook-Hüllen u.a. Gonzalez, der bei einer Foliendesign-Firma arbeitet, widmet sich der Fotografie und dem Schreiben.

Geplant ist künftig, drei Mal im Jahr Ausstellungen im Haus und im Garten zu veranstalten. Derzeit (noch bis 18. Oktober) sind Arbeiten von Lis Nemeth und Puppe Denk zu sehen.

Die anfängliche Skepsis der Nachbarn dem Arthouse Project gegenüber habe sich in wohlwollendes Interesse gewandelt, freut sich Nora Demattio.

Eventuelle Nachahmer sollten berücksichtigen, dass man für eine derartige Fassadengestaltung eine Genehmigung der Baubehörde braucht.

www.facebook.com/arthouseproject