Kreativität als Chance für den Wiedereinstieg in den Beruf

Die Zahl der Arbeitslosen steigt – auch im Burgenland. Zwar ist der Anstieg mit 0,9 Prozent im Vergleich zum November des Vorjahres österreichweit am geringsten, dennoch sind 9207 Burgenländer ohne Job. Vor allem der Anteil der über 50-Jährigen ist mit 3173 besonders hoch. Damit sich ihre Chancen auf einen neuen Job erhöhen, gibt es seit Kurzem eine vom AMS geförderte Werkstatt des Vereins Koryphäen. Während Frauen seit Jahren in einem Second Hand Shop und einer Textilwerkstatt Praxis erwerben, werden ab sofort auch über 50-jährige Männer in dem sozialökonomischen Betrieb aufgenommen.