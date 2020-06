Kraft, Geschick und Karomuster

Wie und vor allem wo trainiert man Baumstammwerfen oder Fassrollen? „Am besten gar nicht", meint Rene Fasching. Und dennoch hat der 29-Jährige in diesen und anderen Disziplinen im Vorjahr die Highland Games in Donnerskirchen in der Einzelwertung gewonnen.

Und auch heute, Sonntag, tritt Fasching wieder in seiner Heimatgemeinde an. Dafür hat er sich mit seinem Partner Florian Rosenitsch, ebenfalls aus Donnerskirchen, ausnahmsweise sogar vorbereitet. „Wir haben ein bisserl Eierweitwerfen und Spritzertrinken probiert", verrät er. Um Missverständnissen vorzubeugen: Bei Letzterem geht es nicht um die Menge, sondern um die Zeit. Fasching gehört zu den Besten und schafft es, einen halben Liter Spritzer in 4,6 Sekunden zu schlucken.

Dieses Wett-Trinken ist einer der Bewerbe, die es bei den Highland Games zu absolvieren gilt. Weiters gibt es noch Baumstammweitwerfen, Steinhochwerfen, Seilziehen, Fassrollen oder Eierweitwerfen, natürlich mit rohen Eiern.