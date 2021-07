Kohfidisch: Soziale Einrichtung nicht fix

Der voraussichtliche Betreiber der Einrichtung, Elmar Augustat, sieht die Sache noch nicht „als ganz fix“ an. Augustat will mit dem Projekt noch nicht an die Öffentlichkeit treten, mit dem Hinweis, dass noch ein paar Dinge abgeklärt werden müssen, bevor alles zu hundert Prozent fixiert ist.

Mittlerweile sickern die „paar Dinge“ durch. Denn laut Bürgermeister Sulyok „kommen die OSG (Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, Anm.) und die HPW

(Heilpädagogisches Wohnen, Anm.) nicht zusammen“. Er fürchte, dass dieses Projekt nun ins Wasser falle. „Das tut mir für die Kinder und für die Gemeinde leid“, sagt der Ortschef.

Seitens der Gemeinde gebe es nach wie vor keine Probleme. Das Grundstück würde von ihr gratis zur Verfügung gestellt werden.