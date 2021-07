Karussell-Unfall: Drei Personen angeklagt

Es sollte ein vergnüglicher Nachmittag auf dem Kirtag in Schattendorf, Bezirk Mattersburg, werden. Etliche Besucher amüsierten sich. Doch dann nahm das fröhliche Treiben ein abruptes Ende. Ein zehnjähriges Mädchen fiel aus einem Karussell, dem sogenannten "Power Surge". Das Kind musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen werden. Die Zehnjährige, die mit ihrer Familie aus Wiesmath (NÖ) zum Kirtag gekommen war, erlitt eine Unterarmfraktur, multiple Weichteilverletzungen sowie eine Rissquetschwunde am Unterschenkel.



Nun, etwa ein Jahr nach dem Unfall, mussten sich die Betreiber des Fahrgeschäftes, eine 49-jährige Burgenländerin, ihr 57-jähriger Ehemann sowie ein 27-jähriger Schausteller-Gehilfe (er bediente das Gerät am Unfalltag) wegen fahrlässiger Körperverletzung unter besonders gefährlichen Verhältnissen am Landesgericht Eisenstadt verantworten.



"Das Mädchen wollte gerade in das Fahrgeschäft einsteigen. Doch bevor das Kind sich hinsetzen geschweige denn den Sicherheitsbügel schließen konnte, setzte sich das Gerät in Bewegung. Das Kind ist aus vier Meter Höhe auf den Boden gestürzt", warf die Staatsanwaltschaft den Angeklagten vor. Zwei andere Fahrgäste konnten sich auf dem Karussell halten.



"Das Gerät hat sich auf einmal ruckartig bewegt. Ich wollte mich noch festhalten und bin dann runtergefallen", schildert die heute Elfjährige vor Richterin Birgit Falb. Das Mädchen musste zwei Mal operiert werden und hatte zwei Wochen lang starke Schmerzen.

Die Familie fordert 2000 Euro Schmerzensgeld.