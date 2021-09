Jenny Posch: „Da muss man schon einen Poscher haben!“

Nach der Matura zieht es Jenny nach Wien, wo sie zunächst in einer WG mit Vater und Bruder wohnt. Dort jobbt sie in der Tourismusbranche und studiert Politikwissenschaften und Französisch (allerdings nur kurzzeitig und „völlig erfolglos“, wie sie unumwunden mit einem Schmunzeln zugibt).

2009 sollte sich als entscheidendes Jahr für den weiteren beruflichen Weg der Jenny Posch herausstellen. Genauer gesagt war es ein Abend im Kabarett Simpl, an dem Jenny aus purem Zufall einen prominenten Sitznachbar hat: Dominic Heinzl. „Ich fand die Situation lustig und habe mit ihm Schmäh geführt. In der Pause hat er dann zu mir gesagt: Du kommst am Montag zu mir, ich hab’ einen Job für dich“, erinnert sie sich an den schicksalsträchtigen Abend.

Lehrzeit bei Dominic Heinzl

Als sie am darauffolgenden Montag bei ATV erscheint, liegt tatsächlich schon ihr Dienstvertrag bereit. Als Heinzls Assistentin erlernt sie bei der Arbeit an den Sendungen „Hi Society“ und „Chili“ das Handwerk Fernsehen. Rückblickend bezeichnet sie ihr Lehrjahr bei Heinzl als „Fluch und Segen“. Leicht hatte sie es als junge Quereinsteigerin in der Medienbranche jedenfalls nicht, so viel sei verraten.