Im Haus und doch inmitten der Natur

Die Häuser, die in einem neuen Wohnbaugebiet inmitten der Weingärten von Pöttelsdorf liegen, „stellen eine Revolution beim Wohnungsbau dar“, so der Baumeister: „Es werden ausschließlich zertifizierte, ökologische Baumaterialien verwendet.“

Beim Bau dieser Doppelhäuser sei Holz der Baustoff Nummer Eins. Die Gruppe rund um Vogler bedient sich dabei einer besonders klima- und ressourcenschonenden Bauweise, „die seit Menschengedenken verwendet wird“. Dieses „geniale natürliche Material“ stelle einen Hochleistungswerkstoff dar, der in einzigartiger Weise eine Verbindung von geringem Gewicht, hoher Festigkeit und guter Wärmedämmung schaffe. „Holz schafft ein behagliches Raumklima, indem es Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und abgeben kann“, erklärt Vogler.

Die Kardea-Häuser werden mit Stroh, Schilf oder Hanf gedämmt. Die Dämmung mit ökologischen Baustoffen in Kombination mit Lehm- oder Kalkputz wirkt feuchtigkeitsregulierend, so Vogler. Interessenten für die Häuser in Pöttelsdorf würde es bereits geben. Der Kostenpunkt (Grundausstattung) liegt bei 370.000 Euro.

Es soll aber nicht bei diesem Projekt bleiben. Michael Vogler schaut sich bereits um andere Bauplätze um und ist auch überzeugt, „dass diese Bauweise von den Leuten angenommen werden wird.“