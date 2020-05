Helene-Fischer-Fans beschimpfen Anwälte

KURIER: Sind Sie – so wie Ihre Anwältin – von Helene Fischer-Fans beschimpft worden?

Heimo Eitel: Nein, überhaupt nicht. Ich habe einen einzigen anonymen Brief im Postkasten gefunden, auf dem „Querulant“ stand. So eine Reaktion entspricht auch gar nicht der Mentalität der Ostösterreicher.

Haben Sie damit gerechnet, dass Ihre Absicht, den Schlagerstar zu klagen, ein derartiges mediales Echo auslöst?

Nein, ich hab das ja nicht selbst angezettelt. Das ist nach diesem gescheiterten Schlichtungsgespräch wie bei einem Dominoeffekt immer weiter gegangen und hat sich verselbstständigt.

Ihre Anwältin will auch Schmerzensgeld fordern. Wie geht es Ihnen gesundheitlich?

Nicht besonders gut. ALS ist eine Nervenkrankheit, die ganz stark psychosomatisch beeinflusst wird. Nach dem Vorfall auf der Seebühne im Sommer in Mörbisch, wo ich einfach irrsinnig enttäuscht von Helene Fischers Verhalten war, hatte ich einen Schub. Und auch nach dem Schlichtungsgespräch, zu dem Fischer nur ihren Anwalt geschickt hat, habe ich mich so aufgeregt, dass ich starke Schmerzen bekommen habe. Ich konnte fast gar nicht mehr gehen.

Sie haben eine persönliche Entschuldigung für Fischers Verhalten in Mörbisch gefordert. Was passiert, wenn diese jetzt kommt? Wenn Helene Fischer doch noch anruft?

Ein Anruf allein reicht jetzt nicht mehr, da müsste man sich schon zusammensetzen. Aber wenn die Bereitschaft da ist, wenn eine Gesprächsgrundlage gefunden wird, dann stoppe ich alles natürlich. Ich bin der Letzte, der eine Versöhnung ablehnt.