Heinz Vegh schreibt Satire, die fast so absurd wie die Realität ist

Heinz Vegh muss schon lange niemandem mehr irgendetwas beweisen. Aber er tut es halt trotzdem. Weil der 82-Jährige noch immer so viele skurrile Ideen hat, die einfach zu Papier gebracht werden wollen.

Mit dem 450 Seiten dicken Roman „Onkel Kim und die High Heels“ legt der Neusiedler Autor dieser Tage sogar sein komplexestes und wohl auch schrägstes Werk vor. Gute zehn Jahre lang hat er an dem Buch gearbeitet. Ein kurzer Einblick in die Handlung: Einen Jungbauern aus dem Burgenland verschlägt es gemeinsam mit einem Schuhdesigner über bizarre Umwege in den fiktiven Schurkenstaat „Pelargonien“. Dort regiert der gefürchtete Diktator „Kim“, der ein pikantes Hobby pflegt: Auf Laufstegen präsentiert er sich gerne maskiert in Frauenkleidern und High Heels.