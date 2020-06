Hausbesuche vs Facebook: Wahlwerbung persönlich und virtuell

Für junge Kandidaten sind Facebook und Co dagegen das tägliche Brot. "Ich sitz schon manchmal bis 1 Uhr in der Nacht, um alles zu beantworten", erzählt zum Beispiel Julia Wagentristl aus Zemendorf-Stöttera. Die 19-Jährige kandidiert bei den Gemeinderatswahlen für die ÖVP an 9. Stelle. Hausbesuche macht die Studentin in ihrem Heimatort nur bei Erstwählern.

Thomas Ranits, 22 Jahre jung, tritt in Gattendorf für die ÖVP an. Er macht überhaupt keine Hausbesuche, ist dafür aber umso öfter im Internet anzutreffen. "Ohne Facebook geht’s gar nicht", hat er die Erfahrung gemacht. Auf Listenplatz 4 gereiht hat der Angestellte, der auch studiert, beste Chancen, tatsächlich im Ortsparlament zu landen. "Die Reaktionen auf meine Kandidatur waren total positiv", freut sich Ranits, und das nicht nur von Gleichaltrigen. Auch in der virtuellen Welt ist der Altersdurchschnitt nicht so niedrig, wie man meinen sollte. "Ich hab auch mit vielen Älteren über Facebook Kontakt", erzählt der Gattendorfer.