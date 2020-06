Happy End in der Greifvogelstation

Der Abschuss eines Kaiseradlers hatte im März dieses Jahres bei Vogelschützern im Burgenland für Empörung gesorgt. Eine Präparatorin aus dem Bezirk Mattersburg hatte den Jäger angezeigt, weil er einen geschützten Kaiseradler ausstopfen lassen wollte. Kaiseradler sind in Österreich selten. 2011 war nach 200 Jahren wieder ein Brutpaar in den Donauauen gesichtet worden.

Eulen, Habichte und Bussarde sowie zwei verbotene Waffen wurden im Juni bei zwei anderen Weidmännern in der Tiefkühltruhe entdeckt. Bei Vier Pfoten geht man davon aus, dass mit den Präparaten Geschäfte gemacht werden sollten. Je seltener der Vogel, desto teurer das Präparat.

Schließlich geriet auch noch das Vogelparadies im Nationalpark im Bezirk Neusiedl am See schwer unter Beschuss. Im Mai wurde ein Fischadler am Zicksee mit Schrot anschossen von einem Nationalpark Mitarbeiter gefunden. Er musste eingeschläfert werden. Wenige Tage davor war Storch Lisa neben seinem Nest mit zwei Schrotkugeln aufgefunden. Er ist nach einer Operation in der EGS zur Rehablitation. Im Juni wurde in Apetlon eine Rohrweihe gefunden. Sie war mit Schrot angeschossen, hatte eine Flügelverletzung und ein gebrochenes Bein. Sie wurde eingeschläfert. Getroffen hatte es im Juni auch einen Mäusebussard an der Neubruchlacke/ Nähe Warmsee. Auch dieser Greifvogel musste eingeschläfert werden. Im Juli wurde ein Rohrweihenmännchen in Wallern flugunfähig aufgefunden und mit einer Schussverletzung in die EGS gebracht.Das Tier wird dort gepflegt. Ob die Rohrweihe wieder in die Natur entlassen werden kann, ist noch unklar.