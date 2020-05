Keine Gesundheitsgefährdung im Internat

Das Oberwarter Internat ist ein Sanierungsfall, die rund 150 Schülerinnen sind nicht mehr zeitgemäß untergebracht und gemeinsam mit Eltern forderten sie rasche Besserung. Die SPÖ kritisierte die Vorgangsweise der Gemeinde und das Internat wurde zum Politikum. Die Schüler bangten bereits um ihre Gesundheit und klagten über Schimmelbefall in dem 1976 erbauten Gebäude, jetzt gibt die Gemeinde Entwarnung und kündigt Sanierungsmaßnahmen an.

Im April wurde ein Innenraumanalytiker mit der Untersuchung des Internats beauftragt, um etwaige Schimmelbildung festzustellen. Die Raumluft wurde in allen Stockwerken untersucht, heraus kamen keine auffälligen Ergebnisse, teilte die Firma nun in einem 30-seitigen Gutachten mit. Lediglich hinter den Pinnwänden wurde geringer Schimmelbefall gemessen. "Dies hat laut Untersuchung natürliche Ursachen und kann rasch behoben werden", sagt Bürgermeister Georg Rosner ( ÖVP). Laut dem Institut sei das Ergebnis eindeutig: "Es ist wesentlich, dass keine Schimmelsporen in der Luft nachgewiesen wurden."