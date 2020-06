Gut integrierte armenische Familie steht vor der Abschiebung

Wenn uns diese Leute finden, werden wir umgebracht“, sagt der 15-jährige Sevak Simonyan. Der junge Armenier steht Freitagnachmittag mit seiner Schwester Narine (17) im Hof des Polizeianhaltezentrums in der Eisenstädter Gölbeszeile, die Eltern Karen und Nune sitzen wenige hundert Meter weiter in Schubhaft. So hat es die BH Oberwart als Fremdenbehörde verfügt.

Die fünfköpfige Familie aus Armenien – die 19-jährige Meline ist untergetaucht – steht vor der Abschiebung. Am 28. Mai soll ein Flugzeug mit den Simonyans an Bord nach Armenien abheben. Von dort ist die Familie im November 2008 geflüchtet, der Vater war als Polizist mit Morddrohungen konfrontiert, nachdem er einen Politiker verhaftet hatte. Selbst sein Vorgesetzter habe ihm zur Flucht geraten, erzählt sein Sohn.

Die Kaukasus-Republik wird von Experten als Scheindemokratie mit oligarchischen Zügen eingestuft, mafiose Gruppierungen treiben ihr Unwesen. „Freitag um fünf vor sechs Uhr in der Früh sind Polizisten in Zivil vorgefahren, insgesamt sechs Leute“, erzählen Lanfranco Reitlinger und Martin Treipl von der christlichen Franziskusgemeinschaft in Pinkafeld, wo die armenische Familie seit Februar lebte. Sevak, der auch ein hervorragender Judoka ist, beendet die Polytechnische Schule und wollte im Herbst die Baufachschule in der HTL Pinkafeld beginnen, die Schwestern tendieren zu Sozialberufen, alle sprechen sehr gut Deutsch.