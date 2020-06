Gusto auf Hase, Reh und Co

Rehgulasch, Wildschweinragout oder Hasenbraten – was in den vergangenen Jahren auf Speisekarten in burgenländischen Wirtshäusern und Restaurants eher selten zu finden war, erlebt derzeit einen Boom. Sehr zur Freude von Peter Prieler, Landesjägermeister im Burgenland: "Wir bieten genau das, was immer mehr gefragt wird – saisonale und regionale Produkte von höchster Qualität."

Dass Wildbret immer beliebter wird, sorge nicht nur "für eine Bereicherung des regionalen Schmankerltellers", wie der zuständige Landesrat Andreas Liegenfeld meint, sondern würde auch "heimische Wertschöpfung schaffen". Das jährliche Wildbretaufkommen liege im Burgenland bei rund 620.000 Kilogramm und entspreche einem Wert von rund einer Million Euro.