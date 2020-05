Güssing: Rätsel um verschwundene Katzen

Das mysteriöse Verschwinden einiger Hauskatzen hält derzeit die Polizei im Bezirk Güssing auf Trab, nun hat sich auch die Tierschutzorganisation Vier Pfoten eingeschaltet.

„Die genaue Zahl kann man nicht sagen“, erklärt Vier Pfoten-Mitarbeiterin Nikola Furtenbach auf KURIER-Anfrage. Dass Katzen hin und wieder verschwinden, würde vorkommen, aber diese Häufigkeit in einem so kleinen Gebiet sei doch eine Seltenheit. „Es ist ganz schwer zu sagen, was mit ihnen passiert ist, da sind auch viele Spekulationen dabei“, meint Furtenbach.