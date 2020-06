GTI-Treffen: Burgenländer ist "Lappen" los

Stand das GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee früher geradezu für Exzesse, so freut man sich heuer bislang über eine „relativ ruhige Veranstaltung". Und das, obwohl seit Mittwoch rund 150.000 Fans die Region bevölkerten.

„Das zeigt, dass die Kontrollen greifen. Aber die Leute sind auch disziplinierter und nicht mehr so aggressiv wie früher", erläutert ein Reifnitzer Polizist. Und durch das Engagement von VW und Audi sei auch das Niveau gestiegen. Einige Male mussten die Beamten dann aber doch einschreiten – nach Unfällen und Alkoholkonsum.

Auch für einen 18-jährigen Burgenländer gab es nach der „PS-Party" ein ernüchterndes Erwachen. Der junge Mann aus Wiesfleck, Bezirk Oberwart, wollte auf einem Campingplatz in Keutschach seine Fahrkünste demonstrieren. Er „driftete" mit seinem Pkw über eine Wiese, verlor die Herrschaft über den Wagen und krachte in mehrere Fahrzeuge, heißt es vom Landespolizeikommando Kärnten auf KURIER-Anfrage. Er flüchtete, wurde aber ausgeforscht. Der Südburgenländer war schwer alkoholisiert, den Führerschein ist er vorerst los.