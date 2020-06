G’spritzter: Kultgetränk in kleinen Flaschen

Es ist der beliebteste Longdrink Österreichs“, sagt Winzer Thomas Straka und spricht vom „guten weißen Spritzer“. Er und sein Geschäftspartner Oscar Szemes füllen seit mehr als einem Jahr ihren eigenen „G’spritzten“ ab.

Auf die Idee sind die beiden südburgenländischen Jungwinzer beim Ausgehen gekommen. „Vor allem in Wien bekommt man in Discos und bei Veranstaltungen keinen guten Spritzer“, sagt Szemes. Also dachten die beiden, „wir füllen unseren eigenen ab“. Wein produzieren die beiden selbst, dazu kommt Wasser und Kohlensäure. „Wir verwenden nur Qualitätswein und das schmeckt man auch“, sagen die beiden.

Trotzdem herrschte am Anfang Skepsis, bei den Winzern. „Aber viele Weinbauern machten uns Mut, unsere Idee, qualitativ hochwertigen Spritzer abzufüllen, durchzuziehen“, sagt Szemes. Die Qualität passt, da geben den beiden auch die Kunden recht. „Beim Kultinarium in Wien haben wir in drei Tagen 1800 Flaschen verkauft“, sagt Szemes. Gläser mussten die beiden dafür keine abwaschen. „Den G’spritzten trinkt man aus der Flasche“, sagt Szemes. Hier hält sich der Geschmack auch bestens. „Wir haben die Mischung standardisiert und der Geschmack ist immer gleich“, sagt Straka.