Grünes Licht für Strandbäder

Die Eisheiligen sind vorbei, der Sommer gibt in den nächsten Tagen ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Obwohl im Burgenland die offizielle Badesaison erst am 15. Juni beginnt, können es viele Sonnenhungrige kaum mehr erwarten, sich in einem der heimischen Badeseen abzukühlen. Doch dieses Vergnügen könnte durch einen Bericht der EU, der Ende Mai erscheint, getrübt werden. Darin ist nämlich zu lesen, dass von den 14 Badegewässern im Burgenland zwei, nämlich der Strandbereich in Podersdorf am Neusiedler See und der Zicksee in St. Andrä für die Saison 2013 nur die Note "mangelhaft" erhalten ( der KURIER berichtete).

Nach Bekanntwerden des Ergebnisses waren sich Land und Gemeinden einig – eine rasche Lösung musste her. "Wir haben im Winter von dem schlechten Ergebnis erfahren und schon damals begonnen, Maßnahmen zu setzen", erklärt Herbert Szinovatz, Hauptreferatsleiter für Gewässeraufsicht und Gewässerentwicklung im Amt der burgenländischen Landesregierung.