Großpetersdorf: Gesundheit als Berufsbild

"Wir haben den Standort im Süden gewählt, weil sich ohnehin vieles im Norden konzentriert", sagt Wolf. Hier seien Seminarräume und Übernachtungsmöglichkeiten für die Kursteilnehmer vorhanden. Den Hintergedanken, dass aus dem Hotel ein Pflegeheim hätte werden können ( der KURIER hat berichtet), habe es nicht gegeben.

Für den Anfang wurden acht Kurse zusammengestellt, die Konzeption hat Carina Tuider inne. "Wir bieten die verschiedensten Themen – Gesundheit, Soziales oder Ernährung", erläutert Tuider. Die Ausbildung reicht von Traditionell Europäischer Medizin (TEM) über Cranio Sacral Balancing und Holistic Pulsing – dabei wird die Körperenergie in Fluss gebracht – bis hin zum Diplomierten Gesundheits- und Seniorentrainer. "Wir unterrichten in Theorie und Praxis, alle Lehrgänge sind berufsbegleitend", erklärt die Referentin. Die Kurse dauern sechs bis neun Monate, die Kosten liegen zwischen 1300 und 4000 Euro. Bisher hätte sie 40 Anfragen zu verzeichnen, der überwiegende Anteil ist weiblich. Möglichkeit zur Information gibt es am 30. August ab 18 Uhr im Hotel GIP, eine Anmeldung dazu ist unter  0699/ 13 77 77 55 oder per Mail unter carina.tuider[a]pga.at möglich.